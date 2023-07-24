В специальной военной операции погиб младший сержант из Волгоградской области Александр Грибанов. Как сообщает V102.RU, прощание с бойцом состоится в Камышинском районе.

— При выполнении задач в ходе СВО погиб гвардии младший сержант Александр Грибанов. Окончив 11-й класс, на следующий же день после выпускного вечера он ушел служить в армию, а вернувшись, сразу заключил контракт на военную службу, — рассказали информагентству в администрации района. — С первых дней спецоперации Александр был на передовой. За личное мужество и отвагу награжден медалью Суворова.

Также местные власти уточняют, что наш земляк учился в Антиповской школе и был членом военно-спортивного подросткового клуба «Олимп». Александр показывал успехи в учебе, спорте и военной подготовке. В 2014 году ему вручали диплом за активное участие в реализации смены оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Патриот».

Церемония прощания с военным запланирована на завтра, 25 июля, на 10.00. Провожать в последний путь Александра Грибанова будут в селе Антиповка по адресу: улица Дружбы, 53.

Фото: администрация Камышинского района, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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