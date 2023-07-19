В Камышине похоронили погибшего на СВО Алексея Мамедова

Общество 19.07.2023 17:24
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19.07.2023 17:24
Камышанина Алексея Мамедова, погибшего на СВО, сегодня, 19 июля, похоронили под Волгоградом. О гибели военнослужащего сообщили V102.RU в администрации городского округа.
- Алексей Эльханович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Алексея Мамедова искренние соболезнования, - говорится в некрологе.
Алексей погиб 4 июня 2023 года. Ему было 26 лет.
Коллаж Алексея Костякова/V102.RU
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