В специальной военной операции на Украине погиб 34-летний контрактник из Волгограда Василий Волхонский. Как сообщает V102.RU, младшего сержанта похоронили на новом кладбище в Ворошиловском районе.

Близкие в соцсетях разместили памятные посты. Известно, что Василий Волхонский в свое время служил в Северо-Кавказском военном округе. С самого начала СВО отбыл на фронт. Погиб в начале июля при выполнении боевой задачи. Наш земляк при жизни был удостоен медали Жукова и посмертно ордена Мужества. У погибшего осталась супруга и трое детей.

Фото и коллаж: Анна Королевская, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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