В Волгоградской области простились с погибшим в зоне СВО бойцом ЧВК «Вагнер»









Сегодня, 23 июля, в Волгоградской области простились с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом ЧВК «Вагнер» Александром Исаевым. Как сообщили V102.RU в администрации Новоаннинского района, житель Черкесовского сельского поселения погиб на Украине 8 июля текущего года.

- Администрация Новоаннинского района выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Память о таких героях будет жить вечно в наших сердцах, - сообщила районная администрация.

Фото: администрация Новоаннинского района



