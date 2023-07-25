Надежные инвестиции: на рынок выходят новые инструменты управления финансами





В России развивается рынок финансовых решений, основанных на механике unit-linked, то есть инвестиционных инструментов, оформленных как полис страхования жизни. Такие решения позволяют даже начинающим инвесторам вкладывать средства в наиболее перспективные российские акции.

С начала экономического спада, который отмечался весной 2022 года, ситуация стабилизировалась. Экономика продемонстрировала свою способность противостоять угрозам, безработица находится на рекордно низком уровне в 3,2%, прогнозируется рост ВВП по итогам года на 1%. Центральный банк полагает, что в 2023 году рост реальной зарплаты достигнет 4,2%, объем кредитов находится на рекордном уровне, к концу года российский рынок акций может вырасти на 25–30%.

По оценкам экспертов БКС, российские компании продолжают зарабатывать, в частности, экспортеры пользуются ослаблением рубля и повышением цен на сырье. На начало июля 2023 года 39% компаний, которые исторически платили дивиденды, рекомендовали выплаты за прошедший год. Те корпорации, которые отказались от дивидендов, аккумулируют средства на счетах, что повышает шансы на выплаты в следующем году. В этих условиях приобретение акций наиболее ликвидных компаний становится хорошим вариантом инвестирования.

— Эффективно инвестировать в акции конкретных российских компаний помогает unit-стратегия, основанная на аналитике. Для формирования портфеля эксперты подбирают наиболее перспективные отечественные бумаги, что исключает риск блокировки активов другими странами. Сейчас это Сбербанк, «Татнефть», TCS, Сургутнефтегаз, Ozon, Мосбиржа, «Новатэк» с равными долями в портфеле. Присутствие каждого актива фундаментально обосновано, список компаний еженедельно актуализируется, — отмечают специалисты «БКС Мир инвестиций».

Юридическую защиту инвестированных средств и их адресную передачу обеспечивает договор страхования жизни. При этом стратегия доступна любому инвестору — квалификация не требуется.