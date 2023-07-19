









В Волгоградской области ночью 19 июля пассажирский автобус вылетел с трассы в кювет и чудом не перевернулся. О происшествии, случившемся в Суровикинском районе, рассказала V102.RU очевидица Елена Фурманова. В Волгоградской области ночью 19 июля пассажирский автобус вылетел с трассы в кювет и чудом не перевернулся. О происшествии, случившемся в Суровикинском районе, рассказала V102.RU очевидица Елена Фурманова.

- Мы возвращались из ДНР, куда возили гуманитарную помощь, а этот автобус ехал перед нами по направлению к Волгограду. Где-то около поворота на Нижний Чир на автобусе вдруг погасли задние фонари и он неожиданно пропал с дороги. Видимо, светотехника отказала и в передней части, водитель потерял ориентацию, и автобус вылетел с трассы прямо в кювет, - вспоминает Елена. - Мы возвращались из ДНР, куда возили гуманитарную помощь, а этот автобус ехал перед нами по направлению к Волгограду. Где-то около поворота на Нижний Чир на автобусе вдруг погасли задние фонари и он неожиданно пропал с дороги. Видимо, светотехника отказала и в передней части, водитель потерял ориентацию, и автобус вылетел с трассы прямо в кювет, - вспоминает Елена.

Автобус, к счастью, не перевернулся, однако опасно накренился. Автобус, к счастью, не перевернулся, однако опасно накренился.

- Многие люди в автобусе в момент происшествия спали и не сразу поняли, что случилось, - говорит Елена. – На помощь бросились водители остановившихся на трассе машин. Мужчинам пришлось держать автобус руками, чтобы он не завалился и дать возможность выйти людям, среди которых было много инвалидов и детей. Наверное, они ехали или возвращались с отдыха или с какой-то туристической поездки. - Многие люди в автобусе в момент происшествия спали и не сразу поняли, что случилось, - говорит Елена. – На помощь бросились водители остановившихся на трассе машин. Мужчинам пришлось держать автобус руками, чтобы он не завалился и дать возможность выйти людям, среди которых было много инвалидов и детей. Наверное, они ехали или возвращались с отдыха или с какой-то туристической поездки.

Елена отметила хладнокровие и профессионализм водителя, который, прислушиваясь к советам пришедших на помощь людей, умудрился вырулить автобус в безопасное положение, сдав назад, и через некоторое время он уже оказался на трассе и продолжил движение. Елена отметила хладнокровие и профессионализм водителя, который, прислушиваясь к советам пришедших на помощь людей, умудрился вырулить автобус в безопасное положение, сдав назад, и через некоторое время он уже оказался на трассе и продолжил движение.

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