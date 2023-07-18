За свалку отходов под Волгоградом возбудили уголовное дело

Происшествия 18.07.2023 21:52
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18.07.2023 21:52
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело о порче земель отходами на несанкционированной свалке. Как сообщили V102.RU в надзорном ведомстве, свалка ТКО была обнаружена в ходе рейда с сотрудниками территориального управления Россельхознадзора в Россошенском сельском поселении Городищенского района Волгоградской области.
- Ущерб, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды, превысил 8 млн рублей, - сообщили в природоохранной прокуратуре.
Материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земель).
Фото из архива ИА «Высота 102»
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