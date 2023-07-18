Экономика

Бочаров обозначил приоритеты сотрудничества с провинцией Мазандаран в Иране

Экономика 18.07.2023 10:57
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18.07.2023 10:57



Сегодня, 18 июля, глава Волгоградской области встретился с официальной делегацией провинции Мазандаран в Иране, которую возглавляет губернатор этой провинции Сейед Махмуд Хоссейнипур. Как сообщили V102.RU  в администрации региона, рабочая встреча прошла в Волгограде, где с двухдневной деловой поездкой находятся представители иранского бизнеса и руководство провинции Мазандаран.
Речь шла о перспективах сотрудничества, расширении товарообмена, реализации договоренностей, которые обсуждались ранее на ПМЭФ-2023.
- Волгоградскую область и провинцию Мазандаран связывают по-настоящему дружеские и партнерские отношения. И мы понимаем, что есть хорошая возможность для их укрепления, особенно если взять реализацию масштабного инвестиционного межгосударственного проекта «Север — Юг», — отметил Андрей Бочаров. — Руководители наших стран показывают нам пример взаимодействия и решения самых сложных задач. И у нас с вами большой спектр сотрудничества: в экономической, культурной, образовательной и гуманитарной сферах, по многим другим направлениям. Задача, которую мы ставим перед собой, — через наше партнерское взаимодействие усилить позиции Волгоградской области и провинции Мазандаран, стать ключевыми регионами наших стран во взаимодействии между Россией и Ираном.



Губернатор провинции Мазандаран в свою очередь поблагодарил волгоградский регион за гостеприимство, отметив, что совместное сотрудничество можно развивать по целому ряду направлений, таких как туризм, образование, транспортно-логистические проекты.
- Мы готовы сотрудничать с волгоградским регионом, чтобы обеспечить экономическое развитие наших земель. Это принесет пользу и нашему, и вашему народу, - сказал Сейед Махмуд Хоссейнипур.
По его словам, местный бизнес уже выразил особую заинтересованность в закупке комбикормов волгоградских сельхозтоваропроизводителей. Детально вопросы расширения двустороннего сотрудничества обсудили сегодня представители деловых кругов Волгоградской области и провинции Мазандаран на круглом столе в Волгограде. Кроме того, зарубежные партнеры посетили ряд промплощадок региона.
По данным обладминистрации, в январе–мае 2023 года Иран по объему взаимной торговли поднялся на 23-е место в рейтинге из 93 стран-внешнеторговых партнеров Волгоградской области. Этот показатель вырос в 4,6 раза к уровню аналогичного периода 2022-го. А волгоградский экспорт в Иран стал больше в 5,1 раза. В основном в эту страну экспортируют сельскохозяйственную продукцию.
Фото: администрация Волгоградской области

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