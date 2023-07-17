Напомним, Волгоградская область успешно развивает партнерские связи с Ираном. Несмотря на то, что некоторые страны отказались от сотрудничества с Россией из-за СВО, волгоградский регион находит новых партнеров в других государствах
Общество 17.07.2023 19:46
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17.07.2023 19:46
Напомним, Волгоградская область успешно развивает партнерские связи с Ираном. Несмотря на то, что некоторые страны отказались от сотрудничества с Россией из-за СВО, волгоградский регион находит новых партнеров в других государствах
Сегодня, 17 июля, в Волгоград прибыла делегация из Ирана. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области. Возглавляет делегацию губернатор провинции Мазандаран Хоссейнипур Сейед Махмуд. Помимо чиновников, в Волгоград приехали также руководители предприятий по производству сельскохозяйственной техники, полимеров, рыбной продукции, представители деревообрабатывающей промышленности, бизнесмены, работающие в сфере туризма.Завтра члены иранской делегации посетят Волжский речной порт и ОАО «Волгограднефтемаш», а также проведут встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В планах гостей и посещение музея-панорамы «Сталинградская битва».
Напомним, Волгоградская область успешно развивает партнерские связи с Ираном. Несмотря на то, что некоторые страны отказались от сотрудничества с Россией из-за СВО, волгоградский регион находит новых партнеров в других государствах
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