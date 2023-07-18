Экономика

Банки упрощают получение пенсии

Экономика 18.07.2023 09:39
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18.07.2023 09:39


С 1 мая 2023 года изменились условия доставки пенсий для получателей. Если раньше получать пенсию наличными можно было через «Почту России» и альтернативные доставочные организации, то теперь только в отделениях почтовой связи. Для пенсионеров, которые получали выплаты на банковские карты, ничего не изменилось.
Кредитные организации, такие как ВТБ или Сбер, активно предлагают перевести пенсионные выплаты на карты «МИР». При этом сделать это в некоторых случаях можно дистанционно. Получить пенсионные выплаты без посещения офиса или МФЦ можно и в банке «Открытие». Сама процедура занимает не более 2 минут.  Ранее для перевода пенсии нужно было посетить офис банка, МФЦ или самостоятельно оформить его на сайте Социального фонда России.
Банки не только упрощают получение пенсии, но и предлагают пенсионерам дополнительные выгоды. При получении пенсии на карту банков становятся доступны начисления повышенных процентов на остаток счета, снятие наличных в любых банкоматах без комиссии, кешбэк с покупок и консьерж-сервис.

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