Федеральные новости

На Крымском мосту погибли двое человек, ранен ребенок

Федеральные новости 17.07.2023 08:23
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17.07.2023 08:23




Правоохранительные органы разбираются в причинах ЧП на Крымском мосту. О происшествии сегодня рано утром сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов, не уточнив, что именно случилось на мосту. Глава Крыма заявил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП.  
Также глава Крыма попросил жителей региона и туристов вместо Крымского моста пользоваться альтернативным маршрутом. 
- Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы, - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Между тем, по информации министерства здравоохранения Краснодарского края, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок.
Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести.
В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение, сообщает V102.RU со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.
Некоторые федеральные СМИ сообщили о гибели двоих человек в результате ЧП.
Фото телеграм-канала Shot, видео оперативного штаба Краснодарского края

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