В Волгограде на 14-летнего подростка рухнуло сухое дерево

Происшествия 14.07.2023 21:50
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14.07.2023 21:50
В Волгограде проводится проверка по факту получения травм 14-летним подростком, на которого упало сухое дерево. Как сообщает V102.RU, проверку проводит прокуратура Волгоградской области.
Происшествие случилось сегодня, 14 июля, примерно в 13:15 на территории «Казачьего рынка», возле дома №60 по ул.51й Гвардейской Дивизии в Дзержинском районе. Установлено, что на мальчика, который находился вместе с матерью, упало сухое дерево. Ребенок получил закрытый перелом левой ноги и был госпитализирован.
- В ходе надзорной проверки прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства органом местного самоуправления и управляющей организацией при содержании зеленых насаждений и благоустройстве прилегающей к жилому фонду территории, - сообщила Черединина.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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