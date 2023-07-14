В Волгограде на 14-летнего подростка рухнуло сухое дерево





В Волгограде проводится проверка по факту получения травм 14-летним подростком, на которого упало сухое дерево. Как сообщает V102.RU, проверку проводит прокуратура Волгоградской области.

Происшествие случилось сегодня, 14 июля, примерно в 13:15 на территории «Казачьего рынка», возле дома №60 по ул.51й Гвардейской Дивизии в Дзержинском районе. Установлено, что на мальчика, который находился вместе с матерью, упало сухое дерево. Ребенок получил закрытый перелом левой ноги и был госпитализирован.

- В ходе надзорной проверки прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства органом местного самоуправления и управляющей организацией при содержании зеленых насаждений и благоустройстве прилегающей к жилому фонду территории, - сообщила Черединина.

Фото из архива ИА «Высота 102»