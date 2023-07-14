«Отдыху конец»: детей из лагеря отправляют по домам после природного пожара под Волгоградом

Общество 14.07.2023 20:11
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14.07.2023 20:11
Воспитанники детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Волгоградской области, которых сегодня эвакуировали из-за возгорания камыша, отправляют по домам. Об этом V102.RU сообщила мама ребенка, которого из «Орленка» на Ахтубе перевезли в лагерь «Сказка» в поселке Киляковка в Среднеахтубинском районе.
- Родителям сказали забрать детей, которых привезли из «Орленка». Деньги за оставшееся время обещали вернуть, - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, за две недели отдыха ребенка в «Орленке» она заплатила 36 тысяч рублей. Отдых должен был закончиться 19 июля, но из-за сегодняшнего происшествия, он завершился досрочно.
Напомним, что сегодня, 14 июля, в Красном сельском поселении в районе хутора Заяр горел камыш и сухая растительность на площади 3 га. Из-за сильного задымления из лагеря «Орленок», который находится поблизости, вывезли 244 ребенка в соседний лагерь «Сказка» - он расположен также в Среднеахтубинском районе. Позже стало известно, что 12 детей с подозрением на отравление продуктами горения отправили в больницу, но после обследования отпустили домой, так как эти подозрения не подтвердились. Природный пожар ликвидировали в 16.30.
Фото читателей «Высоты 102»
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