«Отдыху конец»: детей из лагеря отправляют по домам после природного пожара под Волгоградом





Воспитанники детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Волгоградской области, которых сегодня эвакуировали из-за возгорания камыша, отправляют по домам. Об этом V102.RU сообщила мама ребенка, которого из «Орленка» на Ахтубе перевезли в лагерь «Сказка» в поселке Киляковка в Среднеахтубинском районе.

- Родителям сказали забрать детей, которых привезли из «Орленка». Деньги за оставшееся время обещали вернуть, - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, за две недели отдыха ребенка в «Орленке» она заплатила 36 тысяч рублей. Отдых должен был закончиться 19 июля, но из-за сегодняшнего происшествия, он завершился досрочно.

Напомним, что сегодня, 14 июля, в Красном сельском поселении в районе хутора Заяр горел камыш и сухая растительность на площади 3 га. Из-за сильного задымления из лагеря «Орленок», который находится поблизости, вывезли 244 ребенка в соседний лагерь «Сказка» - он расположен также в Среднеахтубинском районе. Позже стало известно, что 12 детей с подозрением на отравление продуктами горения отправили в больницу, но после обследования отпустили домой, так как эти подозрения не подтвердились. Природный пожар ликвидировали в 16.30.

Фото читателей «Высоты 102»

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