На Украине погиб 28-летний военный из Волгоградской области

В специальной военной операции погиб 28-летний военнослужащий из Волгоградской области Станислав Федосов. Как сообщает V102.RU, об этом написал в своем Telegram-канале глава Фролово Василий Данков.

— Станислав — настоящий Герой, с честью исполнивший свой воинский долг, отдавший свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и народа, — цитирует информагентство пост мэра Фролово.

При этом Данков не уточняет, был ли наш земляк мобилизован, ушел добровольцем в зону СВО или служил по контракту. Также нет никакой информации о госнаградах и последнем бое героя.

Фото и коллаж: Василий Данков/t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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