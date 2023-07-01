Казак-доброволец Алексей Коробёнков из Михайловки погиб на СВО

В Михайловку Волгоградской области пришло печальное известие – при выполнении воинского долга в зоне СВО погиб казак-доброволец Алексей Коробёнков. Информацию об этом подтвердили V102.RU родственники других бойцов добровольческого отряда, который был создан в Михайловке в прошлом году.
Алексея похоронят в хуторе Безымянка в понедельник, 3 июля. Как рассказали V102.RU михайловцы, у Алексея на Украине воюет и другой родственник – муж сестры.
Ранее, напомним,
V102.RU сообщало о том, что в мае на СВО погиб другой боец добровольческого казачьего отряда – Александр Бальбуза.
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