На Украине погиб военный из Волгоградской области Александр Родичев

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Волгоградской области Александр Родичев. Об этом V102.RU сообщили в администрации Камышина.
— Александр Васильевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Вечная память Герою! — цитирует информагентство официальное заявление мэрии Камышина.
При этом местные власти не уточняют, был ли наш земляк мобилизован, или отправился на фронт добровольцем, либо контрактником. Известно, что Александру Родичеву было всего 32 года.
Фото и коллаж: администрация Камышина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
Читайте также:
На Украине погиб известный в Волгоградской области паркурщик Андрей Смирнов
Казак-доброволец Алексей Коробенков из Михайловки погиб на СВО
Камышанин Александр Мишенин погиб при исполнении воинского долга на Украине