На Украине погиб известный в Волгоградской области паркурщик Андрей Смирнов

В ходе проведения специальной военной операции погиб 31-летний Андрей Смирнов из Волгоградской области. В Камышине молодой человек активно занимался паркуром.
— Андрей Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — цитирует информагентство официальное заявление администрации Камышина. — Вечная память Герою!
Известно, что Андрей Смирнов учился в школе № 19, в ПУ № 15 и окончил Камышинский технологический институт. Погибший в свое время проходил срочную службу. Еще в студенческие годы камышанин всерьез увлекся паркуром. В Сети можно найти видеоролики сложных прыжков и трюков в его исполнении.
Фото и коллаж: администрация Камышина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»