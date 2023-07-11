В Волгоградской области бесследно исчез 51-летний мужчина

В Волгоградской области разыскивают бесследно пропавшего 51-летнего мужчину. Как сообщает V102.RU, житель Волжского пропал пять дней назад.
— С 6 июля 2023 года местонахождение жителя поселка Краснооктябрьского Эдуарда Валентиновича Кузьмина неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
рост 168 сантиметров
худощавое телосложение
глаза светло-карие
В день исчезновения волжанин был одет в джинсовую жилетку синего цвета, серую спортивную футболку с белой полосой, синие джинсы, кроссовки серого цвета. Если вы обладаете какими-либо сведениями, которые могут помочь розыску, просьба обратиться к координатору поисков по номеру 8 960 887 15 58.
Фото: «ЛизаАлерт» / t.me
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