Общество

В Волгоградской области ищут пропавшего 16 июня мужчину

Общество 07.07.2023 18:07
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07.07.2023 18:07


В Волгоградской области разыскивают пропавшего в середине июня 55-летнего мужчину. Как сообщает V102.RU, пропал житель Жирновского района. 

— Пропал Александр Исаевич Джусупов из села Медведица. С 16 июня 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». 

Приметы пропавшего: 

рост 180 сантиметров 

среднее телосложение 

волосы русые с проседью 

глаза серые 

К сожалению, волонтеры не располагают информацией, во что конкретно в день исчезновения был одет житель села Медведица. Если вы располагает сведениями о последнем местонахождении волгоградца, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 988 018 33 00. 

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me

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