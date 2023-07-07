В Волгоградской области ищут пропавшего 16 июня мужчину

В Волгоградской области разыскивают пропавшего в середине июня 55-летнего мужчину. Как сообщает V102.RU, пропал житель Жирновского района.
— Пропал Александр Исаевич Джусупов из села Медведица. С 16 июня 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
рост 180 сантиметров
среднее телосложение
волосы русые с проседью
глаза серые
К сожалению, волонтеры не располагают информацией, во что конкретно в день исчезновения был одет житель села Медведица. Если вы располагает сведениями о последнем местонахождении волгоградца, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 988 018 33 00.
Фото: «ЛизаАлерт» / t.me
Читайте также:
Был весь побитый. В Волжском нашли мужчину с расстройством памяти
В салоне маршрутки №23А в Волгограде пассажиры нашли ребенка
В Волгоградской области ищут 82-летнего белгородца с зеленым рюкзаком