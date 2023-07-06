Общество

В Волгоградской области ищут 82-летнего белгородца с зеленым рюкзаком

Общество 06.07.2023 09:51
0
06.07.2023 09:51


В Волгоградской области разыскивают пенсионера из Белгородской области. Как сообщает V102.RU, пожилой мужчина пропал два дня назад. 

—Пропал Евгений Иванович Абраменко, проживал в поселке городского типа Ивня Белгородской области, может находиться в Волгограде, — пояснили  информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 4 июля 2023 года его местонахождение неизвестно. 

Приметы пропавшего: 

рост 178 сантиметров  

худощавое телосложение 

волосы седые (короткие)

В день исчезновения мужчина был одет в пиджак светло-коричневого цвета, серую рубашку в клетку, черные брюки и туфли. С собой у пенсионера был зеленый рюкзак. 

Если вы располагаете какой-либо информацией, способной помочь поиску, просьба сообщить на горячую линию отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по России) или по телефону 112. Также вы можете связаться с координатором поисковиков по номеру 8 920 201 09 47.  

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me

Читайте также: 

В Волгограде ищут пропавшего 10 мая седого мужчину

В Волгоградской области ищут пропавшего месяц назад жителя Подмосковья

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.07.2023 11:58
Общество 06.07.2023 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2023 11:39
Общество 06.07.2023 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2023 09:21
Общество 06.07.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2023 09:13
Общество 06.07.2023 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2023 19:45
Общество 05.07.2023 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2023 19:25
Общество 05.07.2023 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2023 17:28
Общество 05.07.2023 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2023 15:41
Общество 05.07.2023 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 14:52
Общество 05.07.2023 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 14:29
Общество 05.07.2023 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 13:47
Общество 05.07.2023 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 12:52
Общество 05.07.2023 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 10:19
Общество 05.07.2023 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 10:05
Общество 05.07.2023 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.07.2023 10:01
Общество 05.07.2023 10:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:58
МЧС: в Волгоградской области с 7 по 10 июля ожидается до +42 градусовСмотреть фотографии
11:39
«Первая реакция – протест»: Волгоградская облдума приняла закон о платных парковкахСмотреть фотографии
11:10
Депутаты запретили избирателям митинговать в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:55
Жил один. В Волгоградской области заживо сгорел мужчинаСмотреть фотографии
10:33
Прикуривший сигарету от Вечного огня житель Ярославля задержан в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Дроны засекли нарушителей границы с Казахстаном в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
В Волгоградской области ищут 82-летнего белгородца с зеленым рюкзакомСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде спасают ожившую утопленницу с ЛатошинкиСмотреть фотографии
09:13
На границе с ЛНР. В Волгоградской области установили 45 систем слежения: списокСмотреть фотографии
21:16
Матерился и мешал отдыхать: с поезда Москва — Кисловодск сняли буйного волгоградцаСмотреть фотографии
20:22
Коммунальщики нашли тело мужчины у шлюза ВДСК в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:45
«Не рискнули пойти против людей»: чиновники на словах пообещали не закрывать деревенскую школу под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:25
В ГИБДД посоветовали изнуренным жарой водителям прижаться к обочинеСмотреть фотографии
18:54
«И смех, и грех»: в Саратове задержали изобретательную колдунью из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:57
Под Волгоградом селянин отделался штрафом за расстрел коровы и быкаСмотреть фотографии
17:28
Широко и глубоко: остановивший движение трамваев ремонт теплосети в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:29
В Волгограде под окнами больницы нашли мертвую женщинуСмотреть фотографии
15:41
Табу на костры и отжиги: что грозит волгоградцам за нарушение особого противопожарного режимаСмотреть фотографии
15:37
Волгоградка ударила мужа ножом из-за замечаний по воспитанию ребенкаСмотреть фотографии
15:09
Женщина, укравшая в Камышине кошелек на детской площадке, засветилась на видеоСмотреть фотографии
14:52
Жара, грозы и сильный ветер угрожают населенным пунктам Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде не оставляют попыток продолжить реставрацию НЭТСмотреть фотографии
13:47
На Украине погиб известный в Волгоградской области паркурщик Андрей СмирновСмотреть фотографии
13:28
Закрыл полосу. В Волгограде минивэн протаранил припаркованные машины и перевернулсяСмотреть фотографии
13:23
Работа на опережение: «Ростелеком» устраняет 60% неполадок сети незаметно для клиентовСмотреть фотографии
13:09
Андрей Бочаров проводит рабочий день в подшефном районе ЛНРСмотреть фотографии
12:52
Жители Волгограда и области жалуются на сбой в работе сервисов РЖДСмотреть фотографии
12:07
В центре Волгограда мужчина неделю жил с разлагавшимся трупом материСмотреть фотографии
11:42
На ВТЗ рассказали о возможностях трудоустройства выпускниковСмотреть фотографии
11:37
Угрожавшего убить судью Мелконяна оставили в СИЗО-1 Волгограда до 3 августаСмотреть фотографии
 