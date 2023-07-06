В Волгоградской области ищут 82-летнего белгородца с зеленым рюкзаком

В Волгоградской области разыскивают пенсионера из Белгородской области. Как сообщает V102.RU, пожилой мужчина пропал два дня назад.

—Пропал Евгений Иванович Абраменко, проживал в поселке городского типа Ивня Белгородской области, может находиться в Волгограде, — пояснили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 4 июля 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:

рост 178 сантиметров

худощавое телосложение

волосы седые (короткие)

В день исчезновения мужчина был одет в пиджак светло-коричневого цвета, серую рубашку в клетку, черные брюки и туфли. С собой у пенсионера был зеленый рюкзак.

Если вы располагаете какой-либо информацией, способной помочь поиску, просьба сообщить на горячую линию отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по России) или по телефону 112. Также вы можете связаться с координатором поисковиков по номеру 8 920 201 09 47.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me

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