В ДТП на Водстрое в Волгограде погибла женщина: видео

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел сегодня, 9 июля, у поселка Водстрой.





— По предварительным данным, около 17.00 на Третьей продольной магистрали водитель за рулем автомобиля Ford потерял управление и наехал на опору ЛЭП, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в региональном главке МВД, в результате аварии на месте скончалась 88-летняя пассажирка иномарки. Водителя с травмами доставили в больницу.

— На месте происшествия работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, — добавили в полицейском ведомстве. — Движение осуществляется в штатном режиме.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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