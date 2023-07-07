Был весь побитый. В Волжском нашли мужчину с расстройством памяти

В Волжском Волгоградской области сегодня, 7 июля, нашли пропавшего накануне вечером 76-летнего пенсионера с провалами в памяти. Как стало известно V102.RU от родственников, волжанин оказался в старой части города.

— На улице Рабоче-Крестьянской его нашли. Кто-то сообщил в скорую о дедушке. Его забрали в одну из больниц. Мы туда сразу приехали. Он, конечно, весь грязный был, побитый, сутки где-то находился. Естественно папа ничего не помнит. Забрали его домой. Слава Богу, что все обошлось, — рассказала дочь Анна.

Напомним, что пенсионер бесследно исчез на улице вечером 6 июля. Со слов дочери пенсионера, муж пошел вместе с ее отцом погулять и отвлекся буквально на минуту, которой хватило, чтобы пожилой мужчина куда-то ушел.

Фото: архив семьи