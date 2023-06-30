Камышанин Александр Мишенин погиб при исполнении воинского долга на Украине

Администрация Камышинского района Волгоградской области 30 июня сообщила о гибели в зоне проведения специальной военной операции земляка – сержанта Александра Мишенина.

– Александр Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Александра Мишенина искренние соболезнования, – пост с такими словами сегодня, 30 июня, был опубликован на странице администрации района в социальных сетях.

Александру Мишенину было 36 лет – в апреле он отметил очередной день рождения. По имеющимся сведениям, молодой мужчина не успел обзавестись семьей. Учился в школе №17 города Камышина.

Фото: соцсети