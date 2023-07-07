Происшествия

Там уже гора мусора: водитель ЗИЛа задержан в Городище за сброс отходов

Происшествия 07.07.2023 11:46
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07.07.2023 11:46


На окраине рабочего поселка Городище в Волгоградской области задержали водителя ЗИЛа, который вывалил целый кузов строительного мусора. При проверке мужчина не смог пояснить, откуда и по чьей воле привез отходы на данную территорию. 



По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в отдел полиции водитель был доставлен накануне, 6 июля. 

– Сотрудниками Отдела МВД России по Городищенскому району задержан 62-летний водитель самосвала. На участке местности мужчина осуществил выгрузку твердых бытовых отходов, – прокомментировали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Документов, подтверждающих легальность деятельности, у водителя не оказалось. 

Полицейские напоминают волгоградцам о том, что для лиц, осуществляющих несанкционированный сброс отходов производства и потребления, предусмотрена уголовная, административная и материальная ответственность.

Добавим, что, судя по кадрам, предоставленным полицейскими, задержанный водитель не единственный, кто незаконно свозит мусор на окраину Городища. На месте задержания образовалась внушительных размеров гора строительных отходов.  

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