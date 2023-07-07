На трассе в Волгоградской области утром 7 июля погибли три человека

В Быковском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого на месте погибли три человека, в том числе один ребенок. По предварительным данным полиции, авария произошла около 06.30 на 687-м километре федеральной трассы Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград».

– На автодороге произошло столкновение автомобилей «ВАЗ» и «Лада Ларгус». В результате ДТП травмы получили четыре человека, доставлены в больницу, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, подтвердив смерть трех человек. – Еще четыре человека получили травмы и доставлены в больницу. На месте аварии работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа.

По указанию начальника Главка генерал-майора полиции Дмитрия Вельможко к месту аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники Главка.