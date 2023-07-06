



К 1,5 годам условно и штрафу в 150 тысяч рублей приговорен житель Волгоградской области за две спиленные белые акации. Как сообщили V102.RU в Суровикинском районном суде, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).

Установлено, что селянин 5 ноября 2022 года приехал на автомобиле с прицепом в лесополосу в Чернышковском районе с целью заготовки дров. При помощи бензопилы он спилил две сырорастущие белые акации. На месте происшествия лесоруба задержал участковый уполномоченный полиции. Ущерб, нанесенный лесному фонду, был оценен в 94 871 рубль.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие у подсудимого хронических заболеваний.

Также удовлетворен гражданский иск прокурора Чернышковского района Волгоградской области о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото из архива ИА «Высота 102»



