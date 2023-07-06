Жил один. В Волгоградской области заживо сгорел мужчина

В Ленинском районе Волгоградской области на пепелище нашли труп мужчины. Как сообщает V102.RU, тело мужчины полностью обгорело.

— После тушения пожара, произошедшего 5 июля 2023 года в 01.00 в одном из домов в селе Колобовка обнаружено тело хозяина дома, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Марина Смолянская. — Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении. Тело обгорело полностью, готовится процедура опознания родственниками. Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как уточнили в пресс-службе областного СУ СКР, 71-летний мужчина проживал в доме один. Очаг возгорания находился в жилой комнате.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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