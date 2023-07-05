В центре Волгограда мужчина неделю жил с разлагавшимся трупом матери

В Волгограде сотрудники следственного отдела по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области выясняют обстоятельства смерти 87-летней женщины. По информации руководителя следственного отдела Владимира Сурова, пенсионерка скончалась около недели назад и все это время оставалась в своей квартире. В соседней с трупом комнате при этом проживал 60-летний сын женщины.

В правоохранительные органы обратились, по словам Владимира Сурова, соседи скончавшейся.

– Жильцы дома №29 по проспекту Ленина жаловались на невыносимый трупный запах в подъезде дома, – рассказал Владимир Суров ИА «Высота 102». – По словам жильцов, он остро ощущался уже на первом этаже – при входе в подъезд. Прибывшие на место сотрудники следственного отдела установили квартиру, в которой скончалась женщина.

В прямом смысле слова следователи по запаху вышли на одну из квартир, расположенную на четвертом этаже многоквартирного дома.

– Соседи сообщили, что хозяйка квартиры проживала совместно с сыном, однако на требование открыть дверь мужчина не реагировал, – уточнил руководитель следственного отдела. – Только когда на место были вызваны спасатели, чтобы вскрыть квартиру, он все же пустил сотрудников.

Каково было удивление следователей, когда в одной из комнат они обнаружили практически разложившийся труп пенсионерки.

– За время нахождения в квартире труп практически сгнил, отмечены признаки мумификации, – рассказал Суров. – Точная причина смерти будет установлена экспертами, однако следов, указывавших бы на криминальный характер смерти визуально не обнаружено.

Предстоит установить и точное время кончины пенсионерки.

– В телефоне мужчины обнаружено голосовое сообщение, которое он отправил своей знакомой еще 28 июня, оповестив о смерти матери, – говорит представитель СУ СКР.

Интересно, что на вопрос следователей о том, почему о смерти матери он не сообщил в скорую или полицию, мужчина сказал, что стеснялся открывать кому-либо дверь из-за беспорядка. По имеющимся сведениям, волгоградец злоупотребляет спиртными напитками.