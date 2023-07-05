В Волгограде ищут пропавшего 10 мая седого мужчину

В Волгограде продолжаются поиски пропавшего в начале мая 44-летнего мужчины. Как сообщает V102.RU, местный житель ушел из дома и бесследно исчез.
— Пропал Евгений Михайлович Топилин из Волгограда, — пояснили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 10 мая 2023 года его местонахождение неизвестно.
Уточняется, что бесследно исчезнувший мужчина плотного телосложения, ростом 178 сантиметров, с седыми волосами и голубыми глазами.
Если вы обладаете информацией, способной помочь поисковикам, просьба обратиться к координатору волонтеров по номеру 8 960 887 15 58.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com
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