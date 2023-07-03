Волонтеры просят помочь в розыске 65-летнего жителя Подмосковья. Как сообщает V102.RU, мужчину ищут уже больше месяца. По последним данным, он может находиться в Волгоградской области.

— Пропал Евгений Владимирович Королев, житель города Павловский Посад Московской области. С 29 мая 2023 года его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Уточняется, что мужчина мог оказаться в Нижегородской или Волгоградской областях.

Приметы пропавшего:

рост 170 сантиметров

худощавое телосложение

волосы седые

глаза карие

В день исчезновения пенсионер был одет в предположительно серую куртку, джинсы темно-синего цвета, коричневые туфли, на голове — темно-синяя или темно-серая кепка. Если вы обладаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700 54 52 или по номеру 112.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com