Волгоградка ударила мужа ножом из-за замечаний по воспитанию ребенка

Происшествия 05.07.2023 15:37
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05.07.2023 15:37
Семейная ссора, которая закончилась поножовщиной, произошла в городе Ленинске Волгоградской области, передает V102.RU. По данным ГУ МВД России по региону, в больницу был доставлен 32-летний глава семейства, который пострадал от вспыльчивой супруги.
Установлено, что официально пара не расписана, но они живут вместе и воспитывают общего ребенка.
В день ссоры мужчина выпил и стал раздавать замечания по воспитанию сына. Вскоре посыпались и оскорбления в адрес 23-летней супруги. Она не выдержала, схватила со стола кухонный нож и ударила им мужа в грудь. Через некоторое время пара вызвала скорую.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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