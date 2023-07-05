Волгоградка ударила мужа ножом из-за замечаний по воспитанию ребенка









Семейная ссора, которая закончилась поножовщиной, произошла в городе Ленинске Волгоградской области, передает V102.RU. По данным ГУ МВД России по региону, в больницу был доставлен 32-летний глава семейства, который пострадал от вспыльчивой супруги.

Установлено, что официально пара не расписана, но они живут вместе и воспитывают общего ребенка.

В день ссоры мужчина выпил и стал раздавать замечания по воспитанию сына. Вскоре посыпались и оскорбления в адрес 23-летней супруги. Она не выдержала, схватила со стола кухонный нож и ударила им мужа в грудь. Через некоторое время пара вызвала скорую.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»