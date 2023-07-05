В Волгоградской области полиция Камышина 5 июля распространила запись с камеры наблюдения, на которой запечатлена предполагаемая похитительница кошелька. По информации сотрудников МВД, героиня видео засветилась, когда оплачивала чужой картой покупки в магазине.

По информации камышинской полиции, преступление было совершено еще 21 июня. Кошелек с банковскими картами владелица по своей неосмотрительности оставила на детской площадке у ДК «Текстильщик». Запечатленная на видеокадрах женщина, по версии полицейских, воспользовалась моментом.

– Всем, кто обладает информацией о личности и местонахождении разыскиваемой, просьба звонить в МО МВД России «Камышинский», – обращаются к жителям Волгоградской области полицейские.

Номера телефонов, по которым можно звонить: дежурная часть - 8(84457) 2-09-00, оперативный сотрудник +7 961-069-22-30.