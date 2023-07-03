В Волгоградской области опрокинулся вездеход, есть пострадавший

В Урюпинском районе Волгоградской области ночью опрокинулся мотовездеход. Как сообщает V102.RU, пострадал один человек.

— По предварительной информации, в 00.50 49-летний водитель за рулем мотовездехода CAN-AM двигался со стороны проспекта Ленина в направлении улицы Карбышева, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — При повороте водитель потерял управление и совершил опрокидывание.

Как уточнили в областном главке МВД, в результате аварии пострадал лишь водитель транспортного средства. Мужчину с места ДТП доставили в больницу.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

«Будто шел на таран»: момент ДТП минивэна с легковушкой в Волгограде попал на видео