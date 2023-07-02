В аэропорту Волгограда искали бомбу после письма с угрозами





Сегодня, 2 июля, сотрудники оперативных служб искали взрывное устройство в аэропорту Волгограда после письма с угрозами, которое поступило журналистам. Как сообщила V102.RU пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова, в аэропорту были проведены мероприятия по проверке угрозы согласно существующему регламенту.

- На данный момент мероприятия по проверке завершены, угрозы не обнаружено, аэропорт работает в штатном режиме, - сообщила Голодова.



