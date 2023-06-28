Экономика

‎Молодые россияне хотят жить на пенсии на свои деньги, чтобы ни от кого не зависеть

Экономика 28.06.2023 16:16
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28.06.2023 16:16


Молодые россияне хотели бы продолжать работать на пенсии и жить на свои деньги, чтобы ни от кого не зависеть, в том числе от государства. Таковы результаты исследования СберНПФ и Работа.ру. Опрос проводился в июне 2023 года с участием более 2800 респондентов от 18 до 35 лет из всех регионов России.
Как показало исследование, почти треть молодых россиян (29%) намерены продолжать трудиться на пенсии, чтобы поддерживать привычный образ жизни. 20% опрошенных хотели бы жить в своё удовольствие, а 15% — работать неполный день и передавать опыт молодёжи.
13% молодых респондентов планируют на пенсии заниматься хобби, спортом или творчеством, 11% мечтают о путешествиях, а 7% собираются заниматься с внуками.
При этом в вопросе организации пенсионных финансов большинство молодых людей были солидарны: 59% участников опроса сказали, что хотели бы жить на свои деньги и ни от кого не зависеть. 20% респондентов рассчитывают на пенсию от государства, а 19% — на пассивный доход от инвестиций или сдачи недвижимости в аренду. И лишь 2% опрошенных выразили желание жить вместе с детьми и получать от них материальную поддержку.
– Наш опрос показал, что российская молодёжь стремится к финансовой независимости и собирается сама себя обеспечить пенсией. Это подтверждает и рост интереса молодёжи к индивидуальным пенсионным планам (ИПП): в этом году зумеры стали оформлять их почти в три раза чаще, чем в прошлом, - прокомментировал исполнительный директор дирекции развития бизнеса СберНПФ  Андрей Половинкин.

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