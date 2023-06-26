



Второй транш льготной финансовой поддержки с начала 2023 года ожидают в Волгоградской области. По информации комитета финансов, в ближайшее время в бюджет региона поступит еще 504 800 000 рублей. Деньги будут направлены на возведение сетей для новых жилых комплексов, а также на обновление парка общественного транспорта. В общей сложности по соглашению с Минфином России Волгоградская область получит в текущем году 3,2 млрд рублей.

– С начала года в бюджет Волгоградской области поступило 1,2 млрд рублей бюджетного кредита, – сообщили финансисты. – Один из объектов, созданных с привлечением льготного финансирования, уже сдан. Это новый водовод протяженностью около 3 км. в городе Волжском.

Всего в 2023 году с господдержкой, по сведениям профильного комитета, в Волгоградской области планируют построить 7 коммунальных объектов, а также приобрести 56 троллейбусов и 60 автобусов.