Часть Котово осталась без воды из-за аварии в колодце

Происшествия 26.06.2023 08:09
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26.06.2023 08:09
В Котово Волгоградской области произошла новая коммунальная авария. Как сообщили V102.RU местные жители, из водопроводного колодца на улице Коммунистическая бьют струи воды. В администрации городского поселения предупредили, что в связи с утечкой сегодня, 26 июня, до 13-00 ч. будет ограничена подача воды жителям улиц: Коммунистическая, Разина, Синельникова, Победы нечётная сторона, Строительная.
Между тем, котовчане сообщают об отсутствии ресурса в домах и по другим улицам. А еще накануне вечером из кранов в квартирах многих котовчан снова полилась вот такая вода.
Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово
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