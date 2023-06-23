В Волгоградской области потушили крупный ландшафтный пожар у трассы Р-22 «Каспий»

Под Волгоградом потушили ландшафтный пожар вдоль трассы Р-22 «Каспий» загорелась сухая трава. Как сообщает V102.RU со ссылкой на облпрокуратру, предварительно площадь возгорания составила порядка 30 гектаров.





— Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с возгоранием сухой травы вдоль трассы Р-22 в районе 955 километра в Городищенском районе, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. — По предварительным данным, площадь возгорания составила около 30 гектаров, из которых 29 в настоящее время потушено. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Уточняется, что на место происшествия выехала прокурор Городищенского района Татьяна Ивлиева.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области в свою очередь пояснили, что ландшафтный пожар площадью в 10 гектаров был ликвидирован в 17.10.

— 23 июня в 15.15 поступил сигнал о возгорании травы рядом с населенным пунктом Каменный Буерак Городищенского района Волгоградской области, — сообщили в областном главке МЧС. — По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горела трава на площади около 10 гектаров. Угрозы населенным пунктам не было. В 16.46 пожар был локализован. В 17.10 расчеты 65-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение.





Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области / ГУ МВД России по Волгоградской области / прокуратура Волгоградской области