Экономика

Волгоградская молодежь мечтает жить в достатке и создать семью

Экономика 23.06.2023 14:31
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23.06.2023 14:31


За год в Волгограде и в целом по России увеличилась доля молодых людей в возрасте до 35 лет, желающих жить в достатке, встретить свою любовь и создать крепкую счастливую семью. Каждый второй молодой россиянин делает накопления. В среднем волгоградцы считают необходимым откладывать почти 16% своего месячного дохода. Такие данные получены в ходе исследования, проведенного СберСтрахованием жизни накануне Дня молодежи России. 
В 2023 году список наиболее популярных желаний россиян возглавляет желание жить в достатке и иметь возможность тратить деньги без ограничений. Этот вариант выбрали почти 70% опрошенных, тогда как годом ранее таковых было 44%. На втором месте — мечта встретить настоящую любовь (61% против 52% в 2022-м). Значительно выросла доля тех, кто хочет создать семью и завести детей, — с 33% до 40%. 
У молодежи из Волгограда на первом месте желание жить в достатке — 75%. Далее идут желание встретить любовь (62%) и завести семью и детей (40%).
Прагматиков, нацеленных на финансовое благополучие, больше среди мужчин (75% против 59%), а женщины оказались романтичнее (68% против 55%). 
Кроме того, 37% молодых волгоградцев хотели бы иметь своё отдельное жильё, 20% — открыть собственное дело, 16% — сохранить хорошее здоровье. Современная российская молодежь считает необходимым откладывать 17% своего ежемесячного дохода. Жители Волгограда направляют на это почти 16%.
Молодые россияне отличаются активной жизненной позицией и готовы сделать всё для воплощения своей мечты в жизнь. Тех, кто уже делает накопления, пусть и немногим, но все же больше половины. В том числе 34,9% откладывают деньги от случая к случаю, а 15,2% стараются делать это регулярно, в Волгограде — 35,1% и 14,9% соответственно.  
За пять лет в среднем российская молодежь хочет накопить 1,12 млн рублей. В Волгограде финансовая цель немного ниже — 1,09 млн. Удобство НСЖ для себя пока открыли лишь 6% молодых респондентов, львиная же доля (91%) пользуется для этих целей обычным депозитом. Еще 2% инвестируют в ценные бумаги, а у 0,4% есть специальный счет-копилка в банковском приложении. 
Исследование проводилось в июне 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.

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