Расследования

Пока родители спали. В Волгоградской области 5-летний мальчик погиб после игры с сестрой

Расследования 21.06.2023 17:00
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21.06.2023 17:00


В Нехаевском районе Волгоградской области погиб пятилетний ребенок. Как стало известно V102.RU от собственного источника, мальчик, пока мать спала, нашел зажигалку и пошел играть с шестилетней сестрой в сенник. 

Однако своеобразная шалость обернулась трагедией. В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании поступил 17 июня в 18.11. 

— Горела хозяйственная постройка пять на шесть метров по всей площади, — уточнили в пресс-службе областного главка МЧС. — Расчеты 45-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18.43. Причина пожара устанавливается. 

Собственный источник информагентства в правоохранительных органах рассказал, что же произошло вечером 17 июня в одном из домовладений в селе Краснополье. 

— Нашли тело ребенка пожарные, когда потушили сенник. В доме в открытом доступе лежали зажигалки. Мальчик пяти лет стал играть с шестилетней сестрой. Они пошли в хозпостройку и стали поджигать сено. Поджигали и тушили, потом опять поджигали. В один из моментов пламя стало настолько большим, что загорелось все вокруг, — сообщил источник. 

Как уточнил собеседник редакции, в момент происшествия дети были во дворе одни, родители находились в доме. 

— В тот день, когда все произошло, мать семейства употребляла алкоголь и уснула в доме. Отец тоже был дома, но он тоже спал, уставший после работы. Мать разбудили крики старшего ребенка. Она вбежала в сенник и спасла дочку, но сына уже вытащить не смогла, — рассказал источник. 

В Урюпинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Волгоградской области журналистам «Высоты 102» сообщили, что по факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Известно, что семья считалась неблагополучной. Ранее 33-летнюю женщину лишили родительских прав в отношении еще двоих детей. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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