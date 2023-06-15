В Волгоградской области 42-летняя женщина сгорела в доме утром 15 июня

В Волгоградской области в пожаре погибла 42-летняя женщина. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в станице Нехаевская поступило сегодня, в 06.20 ч.

– В одном из частных домов горели домашние вещи на площади 32 кв.м., – пояснили в ведомстве.

Несмотря на то, что пожарные расчеты 45-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение буквально через 15 минут, без жертв не обошлось.

По данным информагентства, в огне погибла 42-летняя женщина. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области