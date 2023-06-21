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Андрей Бочаров назвал срок открытия строящейся трассы в Волго-Ахтубинской пойме

Главное 21.06.2023 11:42
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21.06.2023 11:42


Губернатор Волгоградской области проинспектировал строительство Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области,  готовность первого этапа стратегического объекта, входящего в международный транспортный коридор Север-Юг, составляет уже 52%. 

– Все работы реализуются в соответствии с планами. Финансирование предусмотрено в полном объёме, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Часть участков первого этапа Третьего пускового комплекса введут  в работу уже до конца 2023 года и будут задействованы в обеспечении транспортного движения. В следующем году в плановом порядке запустим движение по всему этому отрезку.

Губернатор также поставил задачу проработать вопросы цивилизованного использования прилегающей территории: создания мест для досуга жителей, дополнительной расчистки ериков, озёр, прудов поймы.


Работы по возведению новой автомагистрали ведутся сразу на нескольких участках: на основном ходе и съездах в два слоя укладывается асфальтовое покрытие, параллельно укрепляются обочины и откосы насыпи, монтируются водоотводные сооружения и наружное электроосвещение, подготавливается фундамент для шумозащитных экранов. В работах заняты 220 специалистов и разнообразная техника.


Кроме того, дорожники продолжают возведение мостов через ерики Осинки  и Гнилой. 

 

Фото сайта администрации Волгоградской области

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