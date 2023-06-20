Двенадцати участникам спецоперации в Волгограде вручили госнаграды

В Волгограде сегодня, 20 июня, в музее-панораме «Сталинградская битва», двенадцати участникам специальной военной операции по защите Донбасса вручили высокие государственные награды. Как сообщает ИА «Высота 102» торжественная церемония прошла в Триумфальном зале панорамы.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За отвагу», а также часы от губернатора Волгоградской области вручали временно исполняющий обязанности военного комиссара Волгоградской области полковник Сергей Юдин и заместитель губернатора Геннадий Шевцов. Среди награжденных – добровольцы и военнослужащие.

Напомним, 13 июня в Триумфальном зале государственные награды вручили троим бойцам СВО: двое жителей Волгоградской области награждены медалями «За отвагу», еще один – медалью Суворова.