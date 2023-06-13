Общество

«За мужество, отвагу и самоотверженность»: в Волгограде наградили троих бойцов СВО

Общество 13.06.2023 14:32
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13.06.2023 14:32


Сегодня, 13 июня, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась церемония торжественного награждения участников специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Государственные награды добровольцу и двоим военнослужащим вручали заместитель военного комиссара Волгоградской области, полковник Фарид Хисматулин и председатель комитета по делам национальностей и казачества администрации Волгоградской области Эдуард Давыдовский, сообщает V102.RU.

Указом президента Российской Федерации государственными наградами удостоены:

  • Дмитрий С. - Медалью «За отвагу» за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга;
  • Николай К. – Медалью «За отвагу» за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга;
  • Гусен А. – Медалью Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях на суше при несении боевой службы и боевого дежурства.

Подчеркнем, что сегодня в Волгограде чествовали как профессиональных военных, так и добровольца. Николай К. отправился в зону специальной военной операции движимый исключительно личным побуждением исполнить свой гражданский долг. 

– Добровольцем пошел в Красный Лиман. Я работал связистом по трехмесячному контракту, – рассказал мужчина. – Особенно тяжело было, когда выходили из окружения: кругом бомбежка, постоянные взрывы… Поутихнет вроде – дальше бежишь. Страшно, конечно, было, но только первое время, потом уже как-то попривык, обвыкся, стало проще. 

С теплыми словами к героям СВО обратился в ходе торжественной церемонии инспектор группы инспекторов объединенного стратегического командования Южного-военного округа, генерал-майор запаса Александр Кулик.

– Мы выражаем вам благодарность за то, что все вы с честью выполнили свой долг. И та награда, которой вы сегодня удостоены, является действительно очень высокой. От души желаю вам здоровья и крепкого семейного счастья. Спасибо вам за все, что вы делаете для нашей Родины! – сказал Кулик. 

Фото: Николай Секерин 

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