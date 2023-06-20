Центральный суд Волгограда огласил приговор двоим мужчинам, которые признаны виновными в мошенничестве, совершенном в крупном размере и по сговору. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Волгограда.

Двое приятелей в декабре 2020 года оформили поддельное свидетельство о наследовании, в результате чего их 29-летний знакомый стал обладателем участка земли на улице Новоузенской в Ворошиловском районе Волгограда.

Однако фактически данный земельный участок являлся собственностью муниципального образования городской округ город-герой Волгоград и никому не предоставлялся. Впоследствии данный земельный участок сообщники продали за 1 миллион рублей.

Свою вину подсудимые не признали. Однако суд счел их вину доказанной и приговорил 26-летнего ранее судимого мужчину к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его 47-летнего сообщника - к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил. Ранее по иску прокуратуры суд признал незаконной сделку с муниципальной землей и решение суда уже фактически исполнено. Сообщник мошенников, лженаследник, был осужден ранее.