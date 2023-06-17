На козырьке 16-этажки в Волгограде нашли тело пенсионерки

Фото из архива V102.RU
Происшествия 17.06.2023 14:58
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17.06.2023 14:58
Фото из архива V102.RU
В Волгограде накануне погибла пожилая женщина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, тело бабушки нашли на козырьке шестнадцатиэтажки по улице Демьяна Бедного, 2а в Тракторозаводском районе, входящей в жилой комплекс «Вертикаль».В СУ СК по Волгоградской области отказались комментировать происшествие. По свидетельству жильцов, трагедия произошла около девяти часов вечера.
Фото из архива V102.RU
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