Расследования

В Волгограде задержали 17-летнего курьера телефонных мошенников

Расследования 17.06.2023 10:28
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17.06.2023 10:28


В Волгограде оперативниками задержан 17-летний курьер телефонных мошенников. Как сообщили V102.RU  в ГУ МВД по Волгоградской области, несовершеннолетний студент нашел себе сомнительную подработку – переводить деньги, полученные в результате обмана горожан, за небольшой процент.
Схема мошенничества была не нова: пенсионерам звонили неизвестные, сообщая, что их родственники совершили дорожно-транспортное происшествие, и чтобы избежать уголовной ответственности, им необходимо передать деньги. За деньгами  к пожилым жителям региона приезжали таксисты, не осведомленные о совершаемом преступлении, после чего доставляли наличность молодому человеку.
Студент был задержан с поличным в момент вручения ему денег, которые он должен был в дальнейшем перечислить на счет кураторов. Установлена причастность подозреваемого к совершению двух фактов мошенничества.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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