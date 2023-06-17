В Волгограде задержали 17-летнего курьера телефонных мошенников





В Волгограде оперативниками задержан 17-летний курьер телефонных мошенников. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, несовершеннолетний студент нашел себе сомнительную подработку – переводить деньги, полученные в результате обмана горожан, за небольшой процент. В Волгограде оперативниками задержан 17-летний курьер телефонных мошенников. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, несовершеннолетний студент нашел себе сомнительную подработку – переводить деньги, полученные в результате обмана горожан, за небольшой процент.

Схема мошенничества была не нова: пенсионерам звонили неизвестные, сообщая, что их родственники совершили дорожно-транспортное происшествие, и чтобы избежать уголовной ответственности, им необходимо передать деньги. За деньгами к пожилым жителям региона приезжали таксисты, не осведомленные о совершаемом преступлении, после чего доставляли наличность молодому человеку.Студент был задержан с поличным в момент вручения ему денег, которые он должен был в дальнейшем перечислить на счет кураторов. Установлена причастность подозреваемого к совершению двух фактов мошенничества.