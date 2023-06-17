Экономика

Волгоградская область на ПМЭФ-2023 «породнилась» с Астраханской

Экономика 17.06.2023 09:08
0
17.06.2023 09:08


На ПМЭФ-2023 подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах деятельности между двумя регионами Нижней Волги.  Подписи под документом поставили заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская и председатель правительства Астраханской области Олег Князев, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.
Соглашение предусматривает создание условий для развития межрегиональной экономической и гуманитарной интеграции; для расширения деловых связей между субъектами малого и среднего предпринимательства Волгоградской и Астраханской областей; для обмена практиками в реализации государственных программ развития и поддержки бизнеса, патриотического воспитания молодёжи, повышения качества медицинской помощи населению, инновационной деятельности и др.; для проведения совместных конференций, выставок, ярмарок, семинаров, презентаций, фестивалей; а также для организации гастролей театрально-концертных коллективов, обмена музейными и книжными проектами.
Напомним, в регионе действуют уже 57 соглашений о партнёрстве с другими субъектами РФ и зарубежными странами, в том числе заключённые на полях ПМЭФ.
Фото администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
17.06.2023 12:17
Экономика 17.06.2023 12:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.06.2023 07:54
Экономика 17.06.2023 07:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.06.2023 18:19
Экономика 16.06.2023 18:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2023 17:11
Экономика 16.06.2023 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2023 13:18
Экономика 16.06.2023 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2023 11:48
Экономика 16.06.2023 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2023 11:14
Экономика 16.06.2023 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2023 07:48
Экономика 16.06.2023 07:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.06.2023 20:00
Экономика 15.06.2023 20:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2023 19:39
Экономика 15.06.2023 19:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2023 18:03
Экономика 15.06.2023 18:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2023 13:31
Экономика 15.06.2023 13:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.06.2023 13:30
Экономика 15.06.2023 13:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2023 12:08
Экономика 15.06.2023 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2023 11:01
Экономика 15.06.2023 11:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:41
Райцентру под Волгоградом дали водуСмотреть фотографии
12:49
Волжане собрали 5 тысяч для пострадавшего от санитарки пациентаСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградскую область в июле прибудет делегация из ИранаСмотреть фотографии
11:50
«Она же уплывет»: в Котово по решению суда дорогу засыпали землейСмотреть фотографииCмотреть видео
10:51
В Волгограде в ДТП с троллейбусом пострадала 19-летняя пассажиркаСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде открывают 333 точки по продаже мороженого и лимонадаСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде задержали 17-летнего курьера телефонных мошенниковСмотреть фотографии
09:33
Райцентр под Волгоградом в жару остался без воды из-за аварииСмотреть фотографии
09:18
Волгоградская облдума рассмотрит новые правила на платных парковкахСмотреть фотографии
09:08
Волгоградская область на ПМЭФ-2023 «породнилась» с АстраханскойСмотреть фотографии
07:54
В Волгоградской области подорожали свекла, огурцы и картофельСмотреть фотографии
21:02
После укуса змеи волгоградец на четверо суток загремел в больницуСмотреть фотографии
20:41
В Волгоградской области на видео попал потоп после сильного ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
20:02
Гостей фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде зовут в повара и художникиСмотреть фотографии
19:03
В СВО погиб разведчик из Волгоградской области Александр ПетренкоСмотреть фотографии
18:30
Движение на Первой продольной в Волгограде парализовало ДТП возле Мамаева курганаСмотреть фотографии
18:19
ПСБ запустит «Магазин женских инвестиций»Смотреть фотографии
18:16
«Она на нас могла упасть»: в Волгоградской области ветер сорвал крышу с кинотеатраСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде взывавшим к Богу жителям обезвоженного поселка пообещали капремонт водопроводаСмотреть фотографии
17:14
Жителей Волгограда от жары загонят на полуостровСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде выбрали место для студенческого кампуса за 24 млрд рублейСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде наградили врачей, лечивших детей в Луганской народной республикеСмотреть фотографии
15:39
Переплетение судеб в новой балетной постановке «Линии жизни»Смотреть фотографии
15:19
Греф и Бочаров договорились о создании кампуса «Школы 21» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде осудят ростовскую карманницуСмотреть фотографии
14:58
«Она была, есть и будет»: эксперт опроверг утверждение о том, что мошки в Волгограде стало большеСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде ищут подрядчика на ремонт разрушенного фонтана на проспекте ЛенинаСмотреть фотографии
13:54
«Упал вниз головой»: в Волгограде мужчина после теплового удара разбился насмертьСмотреть фотографии
13:18
Минтруд не поддержал закрепление шестидневки в ТК РФСмотреть фотографии
13:17
Цифровое лето: Tele2 предлагает волгоградцам три месяца бесплатного домашнего интернета и ТВСмотреть фотографии
 