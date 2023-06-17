Волгоградская область на ПМЭФ-2023 «породнилась» с Астраханской





На ПМЭФ-2023 подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах деятельности между двумя регионами Нижней Волги. Подписи под документом поставили заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская и председатель правительства Астраханской области Олег Князев, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области. На ПМЭФ-2023 подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах деятельности между двумя регионами Нижней Волги. Подписи под документом поставили заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская и председатель правительства Астраханской области Олег Князев, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.

Соглашение предусматривает создание условий для развития межрегиональной экономической и гуманитарной интеграции; для расширения деловых связей между субъектами малого и среднего предпринимательства Волгоградской и Астраханской областей; для обмена практиками в реализации государственных программ развития и поддержки бизнеса, патриотического воспитания молодёжи, повышения качества медицинской помощи населению, инновационной деятельности и др.; для проведения совместных конференций, выставок, ярмарок, семинаров, презентаций, фестивалей; а также для организации гастролей театрально-концертных коллективов, обмена музейными и книжными проектами.Напомним, в регионе действуют уже 57 соглашений о партнёрстве с другими субъектами РФ и зарубежными странами, в том числе заключённые на полях ПМЭФ.