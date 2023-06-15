Под Волгоградом бойцы спецназа схватили работающего возле наркодиспансера закладчика









Оперативные сотрудники полиции при поддержке спецназа «Гром» задержали в городе Волжском 33-летнего закладчика, который раскладывал метадон в тайники около наркодиспансера. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, задержанный ранее уже был судим. Его задержали с поличным. При нем находились свертки с метадоном.

Операция по задержанию закладчика прошла у дома №45/1 по ул.Пушкина, в котором находится наркологический диспансер.

Установлено, что задержанный получал крупные партии наркотиков, расфасовывал их на мелкие и делал «закладки».

За содеянное ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



