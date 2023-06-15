Под Волгоградом бойцы спецназа схватили работающего возле наркодиспансера закладчика

Происшествия 15.06.2023 13:04
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15.06.2023 13:04
Оперативные сотрудники полиции при поддержке спецназа «Гром» задержали в городе Волжском 33-летнего закладчика, который раскладывал метадон в тайники около наркодиспансера. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, задержанный ранее уже был судим. Его задержали с поличным. При нем находились свертки с метадоном.
Операция по задержанию закладчика прошла у дома №45/1 по ул.Пушкина, в котором находится наркологический диспансер.
Установлено, что задержанный получал крупные партии наркотиков, расфасовывал их на мелкие и делал «закладки».
За содеянное ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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