Происшествия 14.06.2023 18:20
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14.06.2023 18:20
Кровля пятиэтажного дома горела сегодня, 14 июня, в Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Богунская. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 10.19.
- В пятиэтажном кирпичном многоквартирном доме горела кровля на площади 20 кв.м. Были эвакуированы из здания 10 человек, - сообщили в ведомстве.
Пожарным расчетам 2-ой пожарно-спасательной части удалось ликвидировать возгорание за 33 минуты. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причины воспламенения кровли устанавливаются.
По данным информагенства, пожар произошел в пятиэтажке по адресу: ул. Богунская. 7. Этот дом 1957 года постройки. Несмотря на 66-летний возраст пятиэтажки, износ здания, согласно открытым источникам, составляет 39%.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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